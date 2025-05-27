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Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı

Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı
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İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bu sefer de canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda sıradaki İBB iştiraki kurumun adını verdi....

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken yeni bir operasyon iddiası geldi.

İBB'ye yönelik soruşturma başladığı günlerde aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük bu sefer de TGRT Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda sıradaki İBB şirketinin adını verdi.

İSTAÇ ve İSFALT için "İSTAÇ, İSFALT’a operasyon gelir dedim ve geldi" ifadelerini kullanan Cem Küçük bu sefer de İSPARK'ı işaret ederek "İSPARK dışında başka iştirake olacağını düşünmüyorum" dedi.

İşte Cem Küçük'ün o açıklamaları:

“Bana göre İSPARK'a da bir operasyon olur. Savcılık 2. dalga olduktan sonra İSTAÇ, İSFALT, İSPARK'ın ihale dosyalarını istemişti. İSTAÇ, İSFALT’a operasyon gelir dedim ve geldi. Operasyon yapılmayan bir tek İSPARK kaldı. İSPARK dışında başka iştirake olacağını düşünmüyorum."

Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında rest çekmişti

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında avukat Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girmişti.

Cem Küçük’e yüklenen Ersan Şen, "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Cem Küçük ise Ersan Şen’e "bunlar muhalif medyanın uydurması" diyerek yanıt verdi.

Küçük ayrıca dosyadaki isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda da olduğunu iddia etti.

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Etiketler Cem Küçük ibb soruşturma İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ibb soruşturması
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