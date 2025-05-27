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Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler!

Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler!
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Çekya'da doğa yürüyüşü yapan iki kişi hazine buldu. Kayalıklar arasında bulunan bir kutudan altın bilezik, madeni para ve eski eşyalar çıktı.

Avrupa ülkesi Çekya'nın doğusundaki Krkonose Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi kayalık bir yamaçta sürpriz bir keşfe imza attı. Yürüyüş sırasında alüminyum kutuyla karşılaştılar. Kutudan altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para çıktı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen yürüyüşçüler, kutuyu Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim etti. Uzmanların, eşyaların hem tarihini hem de kim tarafından ve neden saklanmış olabileceğini araştırdığı bildirildi.

Çekya'da doğa yürüyüşü yapan iki kişi hazine buldu. Kayalıklar arasında bulunan bir kutudan altın bilezik, madeni para ve eski eşyalar çıktı.

Paralar Çekya'ya ait değil

Müze Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, kutudan çıkan paraların Çekya’ya ait olmadığını söyledi. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor. En yeni paranın 1921 tarihli olması, araştırmacıları şaşırttı. Koleksiyonun 2’nci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimal ise 1945’teki Alman göçü sırasında gizlenmiş olması.

DHA

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Etiketler çekya doğa yürüyüşü hazine
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