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Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
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Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken 16 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 

2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi bu yıl 4.000 TL olarak belirlenmişti.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor?

Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; yaşlılık aylığı alanlar, vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremez geliri olanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin dul veya yetimleri faydalanıyor.

31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusu yapanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. 

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emekliler tahsis numarasın son hanesine göre ikramiyelerini alacak. Bayram ikramiyesi ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı için toplamda 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapacak.

Kurban Bayramı ne zaman?

Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamuda 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacak. 

 

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Etiketler kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi SGK Emekli Sandığı
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