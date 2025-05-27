Merkez Bankası'ndan Papara kararı

Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara'da günlük işlem limiti uygulanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis soruşturması başlatılan Papara'ya kayyum atandığını belirterek, ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. "

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş. ve sahibi A.F.K.'nın yasa dışı bahis örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Şirketin, yasa dışı bahis paralarının transferinde aktif rol oynadığı, bu süreçlerden gelir elde ettiği tespit edildi.

MASAK raporlarına göre, Papara sistemleri yasa dışı bahis işlemlerinde sistematik şekilde kullanıldı. Toplam 26.012 Papara hesabı, 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldı ve 12,8 milyar TL'lik işlem yapıldı. Bu paralar, 274 farklı banka hesabı ve 16 kripto cüzdana aktarıldı.

TMSF, Papara'nın da dahil olduğu 8 şirkete kayyum olarak atandı. Ayrıca yatlar, tekneler, araçlar ve taşınmazlara el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda örgüt lideri dahil 13 kişinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğunu duyurdu.