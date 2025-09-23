  1. Anasayfa
Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinin verileri Telegram'dan çıktı!
Güncelleme:

Türkiye'ye ait ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışına sızdırdığı tespit edilen casusluk şebekesi çökertilirken, kritik savunma sanayii bilgilerini içeren verilerin Telegram üzerinden satıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'deki savunma sanayisi şirketlerine ait ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin, sosyal medya ve Telegram grupları üzerinden 3'üncü kişilere ücret veya üyelik karşılığında satıldığı öğrenildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin de bilgilerini sızdırdığı ortaya çıkan, aralarında gümrük görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin radarına takılan ticari ve askeri casusluk şebekesine yönelik haziran ayında yapılan operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Askeri ve ticari casusluk faaliyeti, savunma sanayisi firmalarının, kendilerine ait verilerin yurt dışındaki internet sitelerinde yer aldığını fark etmesi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmesiyle gün yüzüne çıktı.

Aralarında TOBB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi şirketler ile ASELSAN gibi savunma sanayisinin gözde şirketlerinin de yer aldığı firma ve kuruluşlar, verilerin yurt dışına sızdırılmasında rol oynayan kişilerden şikâyetçi oldu.

Ticaret Bakanlığı sunucularında tutulan ve Türkiye'deki firmalara ait ithalat ve ihracat verilerin, ücretli üyelik karşılığında yurt dışına sızdırılması üzerine Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti.

Ticari casusluk ağıyla ilgili bilgi ve belgelere göre, gümrük müdürlüklerinde görevli, söz konusu ticari verilere ulaşabilen çok sayıda bakanlık personeli bulunuyordu. Müfettişler, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan "Karar Destek Sistemi" (KDS) ve "Bilge" isimli sisteme ait verilerin paylaşıldığını saptadı. Verileri çeken gümrük çalışanları tek tek tespit edildi.

Satılan yerler arasında bulunan "Disticaretistihbarati" isimli Telegram grubunu ise bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personellerinin istihbarat amaçlı sızma girişimi yaparak tespit ettiği ortaya çıktı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat birimleri, gerçekleştirdikleri sızma eylemiyle 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilen ticari casusluk faaliyetlerini deşifre etti.

ASELSAN'ın geliştirdiği Tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar, makinalı piyade tüfeği gibi çok sayıda ürünün ticari ve askeri sır kapsamında kalması gereken verilere ait bilgileri Uzakdoğu'da bulunan büyük datalara sahip şirketlerde pazarlandığı saptandı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Gümrük çalışanı N.G. ve İ.S. isimli şüphelilerin, gümrük datalarında yaptığı sorgulara ilişkin verilerin, yurt dışında bulunan sitelerde yayınlandığı belirlendi.

Geçtiğimiz haziran ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın koordinesiyle, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, veri sızıntısına sebebiyet verdiği saptanan 4'ü gümrük çalışanı, 1'i danışmanlık firması sahibi olmak üzere toplam 10 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde üzerlerine atılı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasını reddetti.

Savcılıkta ifadeleri alınan ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında gümrük çalışanları A.A. A.K. ve ihracat ve ithalatçı firmalara danışmanlık veren firma sahibi Ç.E.'nin de olduğu 7 şüpheli "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklandı.

Sabah Gazetesi

