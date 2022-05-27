Türkiye'nin ünlü deprem uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu sık sık deprem uyarılarında bulunuyordu. Gündoğdu, olası bir Marmara depreminde en çok etkilenecek yerin Kadıköy ve çevresi olacağını, Yeşilköy'Den orat Maramra çukuruna kadar uzanan fayın 200 yılı aşkındır kırılmadığını ve bölgede kırılmadan bu kadar uzun süre kalan tek fayın bu olduğunu belirtmişti.