Türkiye'ye Suriyeli ve Afganların ardından şimdi de Filistinli akını mı ?

Türkiye'ye başta Suriye ve Afganistan'dan yasal ve kaçak göçle ilgili tartışmalar sürerken, eski CHP’li Namık Tan 750 bin Gazzeli sığınmacının Türkiye’ye getirilme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Eski ABD Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Namık'tan, yeni sığınmacı girişine karşı uyarıda bulundu.

Tan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, son yıllarda; Afganistan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerinden kaçan insanların mülteci deposu olmuşken, şimdi de Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimali konuşulmaktadır.

Bu durumun uzun vadede Türkiye’nin güvenlik, demografik yapı ve sosyal barış konusunda sorunlar yaşamasına neden olacağı açıktır. Yanlış dış politika nedeniyle Ortadoğu’da meydana gelen çatışmaların tarafı olan iktidar, bu çatışmalar sonucunda ortaya çıkan insani krizden etkilenen kişileri kısa vadeli hesaplarla Türkiye’ye kabul etmesi halinde yeni ve çok büyük bir hata yapmış olacaktır.

“ACİLEN GERİ DÖNÜLMELİ”

Bu yanlış politikalardan acilen geri dönülmeli, Türkiye krizin çözümü konusunda etkin rol oynamalı, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ortaya çıkabilecek bu yeni mülteci krizini yerinde çözmek için çaba sarf etmeli, ABD ve İsrail arasındaki muhtemel bir mülteci anlaşmasının parçası olmamalıdır.

Gazze'ye sahip çıktığını iddia eden Erdoğan'ın, Gazze halkını insanlığın vicdanına aykırı şekilde vatanından sürecek bir planın parçası olması, bu planı uygulayacaklar arasında adının zikredilmesi de ibretliktir."