Türkiye'yi sarsan ''tecavüz tweetleri''nin arkasındaki isim ortaya çıktı

Ecem Güçlük adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan kişinin aslında erkek olduğu ortaya çıktı.

Ecem Güçlük adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan kişinin aslında erkek olduğu ortaya çıktı.

“Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı” ve “Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi”nin ilk toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Sözcüsü Fahrettin Altun, yapılan paylaşımları araştırdıklarını ve yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Altun, şunları kaydetti:

“Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin ‘3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını’ iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına karşı şiddet bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için uyguladığı doğrulama ve teknik inceleme prosedürlerini hemen başlattı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir dava olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik. Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceği ihtimali üzerinde durduk.

Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı.

Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirildi. Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin, bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğantürk kullanıcı ismini kullandığını gördük.

İlk paylaşımlarında ‘bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden’ mesajlar atan bu kişinin, daha sonra hesap ve kullanıcı ismini Ecem Güçlük olarak değiştirdiğini tespit ettik.”

Türkiye'nin gündemine oturan mesajların bir kısmı şöyleydi: