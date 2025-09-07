  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüşlerle ilgili son resmi rakamları açıkladı. Bakan Yerlikaya 8 Aralık 2024'den beri 474 bin 18 Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı. Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler Suriyeli suriyeliler türkiye Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı geri dönüş geri dönen suriyeli sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! ''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti
Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi!