TUR’un İstanbul etabı yağmur nedeniyle nötralize edildi

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı, yağmur sonrası yolların kaygan olması nedeniyle nötralize edildi.

İstanbul'da koşulacak 105.4 km. uzunluğundaki 8. ve son etap öncesi İstanbul’da yağmurlu hava etkili oldu. Yağış sonrası yolların kaygan olması sebebiyle 8. etap nötralize edildi.

Bu arada nötral start ile başlayan yarışta, hava şartlarının iyileşmesi durumunda gerçek start verilebilir. Ancak şu an yerlerin kuruması beklenmediği için herhangi bir tehlike oluşmaması adına ekstrem hava koşulları protokolü gereği yarış nötralize bir şekilde devam edecek.

Bu karar, organizasyon komitesi sporcu temsilcisi ve takım temsilcisi ile hakem komitesinin birlikte değerlendirilerek alındı.

Sporcuların güvenliği en ön planda olduğu için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yarış nötralize şekilde devam edecek. Bisikletçiler, pelotonun önünde TUR'un mayolarını taşıyan liderlerin ardında, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili’nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı’nda parkuru tamamlayacaklar.

Finiş noktasından 4 formanın liderleri el ele birlikte geçecekler ve bu etaptaki para ödülü bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Saat 11.00’de Beşiktaş Meydanı’ndan yola çıkan bisikletçilerin saat 13.30 civarında Sultanahmet Meydanı’nda olması bekleniyor.