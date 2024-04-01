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TÜSİAD'tan yerel seçim değerlendirmesi: Daha gelişmiş ve adil Türkiye için...

TÜSİAD'tan yerel seçim değerlendirmesi: Daha gelişmiş ve adil Türkiye için...
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TÜSİAD yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerin ardından daha gelişmiş ve adil Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız" dedi.

TÜSİAD, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Görevlerine başlayacak belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin tebrik edildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız."

Etiketler tüsiad yerel seçim seçim
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