  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un bir ilçesinde daha mazbatanın verileceği parti belli oldu

Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek

Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek
Güncelleme:

İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz süreci tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak. Bingöl'ün mazbatasını yarın alması bekleniyor.

İstanbul Tuzla'da AK Partili rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gittiği bildirildi.

Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

Tuzla'da AK Partili belediye başkanının seçimden hemen sonra 62 milyon TL'lik ihale yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim ihaleyi veren de alan da rahat olmasın, bire bir takip edeceğim" demişti.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İBB'de düzenlenen mazbata töreninde "Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil" demişti.

Tuzla İlçesi Seçim Sonuçları

Tuzla İlçesi Seçim Sonuçları

 

Etiketler Tuzla Mazbata yerel seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Hastane odasında kan donduran cinayet Hastane odasında kan donduran cinayet Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefete de AK Partili isimlere de fırça Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefete de AK Partili isimlere de fırça Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verildi Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verildi Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrinde Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrinde Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku