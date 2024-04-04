Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek

İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz süreci tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak. Bingöl'ün mazbatasını yarın alması bekleniyor.

İstanbul Tuzla'da AK Partili rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gittiği bildirildi.

Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

Tuzla'da AK Partili belediye başkanının seçimden hemen sonra 62 milyon TL'lik ihale yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim ihaleyi veren de alan da rahat olmasın, bire bir takip edeceğim" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İBB'de düzenlenen mazbata töreninde "Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil" demişti.

Tuzla İlçesi Seçim Sonuçları