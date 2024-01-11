Üç aylar başlıyor; bugün Regaip Kandili

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar bugün idrak edilecek olan Regaip Kandili ile yarın ( 12 Ocak Cuma ) itibariyle başlıyor.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaib Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Öte yandan Üç aylar yarın başlayacak. Miraç Kandili 6 Şubat'ta, Berat Kandili 24 Şubat'ta, Kadir Gecesi 5 Nisan'da idrak edilecek.

11 Mart'ta Ramazan Ayı başlarken, 10-12 Nisan'da Ramazan Bayramı kutlanacak.

"Müslümanların soykırıma uğradığı bu günlerde üç ayları fırsat bilerek Rabb'imize yalvarmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, yaptığı açıklamada, üç ayları rahmet, bereket, mağfiret ve arınmaya vesile olacak zaman dilimleri olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç ayların içinde birçok önemli gün ve gecelerin olduğunu belirten Bozkurt, "Üç aylar, oruç, teravih namazı ve fırsat gecelerini barındırması açısından önemlidir. Biz de bu dönemde dünyevi telaşlarımızın yanında manevi iklime yönelmeye çalışmalı, kendimize çekidüzen vermeliyiz." dedi.

Ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma kültürünün çok yaygınlaştığına dikkati çeken Bozkurt, "Müslümanların topyekun soykırıma uğradığı, küresel güçlerin İslam dünyasını abluka altına aldığı bu günlerde üç ayları ve içindeki mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek Rabb'imize yalvarmalıyız. Bu dönemde kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, özellikle üç aylarda dua etmenin önemine değinerek, "Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur olan halklar için dua etmeliyiz. Birliğimizi, dirliğimizi ve yardımlaşmamızı eksik etmemeliyiz. Müslümanlar kenetlenmeye ve birbirleriyle kardeş olmaya her zaman muhtaçtır. Ama bugünler buna daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdir." ifadelerini kullandı.