Uçak yolcuları için müjdeli haber geldi, o yasak kalktı
Uçak yolcuları için müjdeli haber geldi, o yasak kalktı
Genel başkan kayıplara karıştı, parti kapatıldı
Genel başkan kayıplara karıştı, parti kapatıldı
65 yıllık fabrikanın yerine lüks konut yapılacak
65 yıllık fabrikanın yerine lüks konut yapılacak
İstanbul nefes aldı ! Meteoroloji'den bir uyarı daha
İstanbul nefes aldı ! Meteoroloji'den bir uyarı daha
Sigaraya yok içkiye var ! İşte yeni zam oranı...
Sigaraya yok içkiye var ! İşte yeni zam oranı...
1 milyon lira ödül konmuştu PKK'ya ağır darbe
1 milyon lira ödül konmuştu PKK'ya ağır darbe
Fabrikada patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Fabrikada patlama ! Ölü ve yaralılar var...
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Temmuz 2017 09:05

Uçak yolcuları için müjdeli haber geldi, o yasak kalktı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika seferlerinde uygulanan elektronik cihaz yasağının Çarşamba günü kalkacağını söyledi.

Uçak yolcuları için müjdeli haber geldi, o yasak kalktı
A+ A-

ABD, Türkiye'den uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağını Çarşamba günü kaldırıyor.

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek.

Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.

Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" paylaşımını yaptı.
 

Türkiye , thy , abd , yolcu uçağı , elektronik cihaz yasağı