Üçlü zirve sonrası açıklama: İsveç Türkiye'nin AB sürecine destek verecek

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, canlı yayında açıklama yapıyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye, İsveç'in NATO sürecini ilerletmeyi kabul etti"

- Türkiye, İsveç'in NATO sürecini ilerletmeyi kabul etti. Erdoğan, İsveç'in onaylanması için kararı Meclis'e götürecek. Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararını verdi.

"İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız"

- İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız. İsveç'in üyelik teklifinin tamamlanması tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanı en kısa zamanda bunu olacağının taahhüdünü verdi. Terörizme karşı nasıl birlikte çalışılacağı konusunda uzlaşıldı. Bu hem Türkiye, hem de tüm NATO ittifakı için önemli.

- Türkiye'nin onay işlemi hakkında ayrıntıları ben veremem. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın zamanda onay işlemini gerçekleştirecektir.