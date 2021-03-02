  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ücretlerini alamayan işçiler vinci işgal etti

Ücretlerini alamayan işçiler vinci işgal etti

Ücretlerini alamayan işçiler vinci işgal etti

Beşiktaş Etiler’de bulunan Murat Beyaz İlkokulu’nda devam eden inşaatta çalışan işçiler, dört aydır ücretlerinin eksik yatırılması üzerine eylem başlattı. Ücretlerini alamayan işçiler, firmaya ait vinci işgal etti.

Aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı  İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev-Yapı-İş) üyelerinin de bulunduğu 7 işçi, ücretlerini alamamaları gerekçesiyle kule vincine çıkarak, işgal etti.

DİSK/Dev Yapı-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Ücret haktır, gasp edilemez! İstanbul Etiler'de yapılan Murat Beyaz İlkokulu inşaatında Zara Yapı bünyesinde çalışan inşaat işçileri aylardır ücretlerinin eksik yatırıldığını, tüm görüşmelere rağmen durumun düzeltilmediğini belirtip kule vincine çıkarak eylem gerçekleştiriyor" denildi.

 

Etiketler beşiktaş istanbul işçiler inşaat işçisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?