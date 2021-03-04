Uçtu uçtu, Dolar uçtu, Euro uçtu, altın uçtu!

Düne kadar düşüşe devam eden piyasalar gece saatlerinden itibaren yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,46 TL'den, Euro 9,01 TL'den, Sterlin ise 10,41 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 412 TL'den, Gümüş ise 6,23 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 49 bin 268 dolar seviyesinde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9530 lira olmuştu.

Düne kadar düşüşe devam eden piyasalar gece saatlerinden itibaren yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,46 TL'den, Euro 9,01 TL'den, Sterlin ise 10,41 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 412 TL'den, Gümüş ise 6,23 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 49 bin 268 dolar seviyesinde.

Onsu 1.715 dolardan işlem gören altında, gram altın 407/412, çeyrek altın 660/674, Cumhuriyet altını ise 2.717/2.746 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

ENFLASYON AÇIKLANDI

Türkiye'de Şubat ayında TUFE aylık %0,91 artarken yıllık %15,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi

Enflasyonun şubat ayında beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Mart'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilirken, ekonomistler enflasyondaki yükselişin nisan-mayıs ayına kadar sürebileceğini belirtiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde, gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının daha etkili olduğunu söyledi.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci de şubat ayı tüketici enflasyonunun piyasa beklentileri üzerinde gerçekleştiğini, salgın süreci kaynaklı maliyet şoklarının devam ettiğini söyledi.

TCMB'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yıllık enflasyonu dikkate alarak ve sinyal etkisi amaçlı, 50 baz puanlık ölçülü bir faiz artışı yapabileceğini aktaran Çitilci, "Gelebilecek ölçülü faiz artışı TCMB'nin piyasanın önünde olduğunu işaret etme adına önemli bir adım olabilecekken, finansal piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir." ifadesini kullandı.