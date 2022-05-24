Uçtu, uçtu Dolar uçtu, Euro uçtu, altın uçtu!

Yeni haftaya hızlı başlayan piyasalarda Türk Lirası'nda değer kaybı büyüyor. Dolar, Euro ve altın kritik sınırları aştı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir yaklaşık 20 gün önce bozulmuştu.

Sadece bu yıl yüzde 18,5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 düşüşle 1,0674'ten işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğini belirterek, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu kaydetti.

Döviz korumalı mevduatlar patladı

24 Şubat'ta Döviz Endeksli Mevduat'a 1 milyon TL yatıran bir banka müşterisi, bugün 3 aylık vadesinin sonunda yaklaşık 1 milyon 161 bin TL geri alacak. Müşteriye ödenen 161 bin TL'nin 35 bin TL'si banka, 126 bin TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Merkez Bankası yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcı anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17.27'ye yükseldi. Öte yandan TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün 15,96 TL seviyelerini gören, Dolar TL 16,13 TL'den, 17,02 TL'ye kadar yükselen Euro 17,29 TL'den, 20,08 TL'ye kadar yükselen Sterlin ise 20,19 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 15,88 lira, avronun satış fiyatı ise 16,78 lira olmuştu. Dün ise doların satış fiyatı 15,84 lira, avronun satış fiyatı ise 16,88 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.859 Dolar'dan, Gram altın 963/964 TL'den, Çeyrek altın 1.549/1.550 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.373/6.375 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,38 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 271 dolar, Ethereum ise bin 968 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Dün 113,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün güne kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 110,83 dolar seviyesinden başladı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,10 dolar seviyesinde.

Brent petrolde teknik olarak 111,31 ile 111,58 dolar aralığının direnç, 110,64 ile 110,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.