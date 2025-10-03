  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ucuza ev sahibi olmak isterken... Dolandırıcılar şimdi de TOKİ ile tuzak kuruyor!

Ucuza ev sahibi olmak isterken... Dolandırıcılar şimdi de TOKİ ile tuzak kuruyor!

Ucuza ev sahibi olmak isterken... Dolandırıcılar şimdi de TOKİ ile tuzak kuruyor!
Güncelleme:

Dolandırıcılar şimdi de TOKİ'nin adını kullanarak vatandaşları sosyal konut projesi tuzağına düşürmeye çalışıyor. TOKİ'den konuyla ilgilikritik bir uyarı geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sahte internet sitesi ve iletişim numaraları üzerinden sosyal konut projeleri ile ilgili başvuru ücreti talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler TOKİ dolandırıcılık sosyal konut vurgun tuzak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü TSK'dan ihraç edilen Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu için skandal ifadeler! TSK'dan ihraç edilen Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu için skandal ifadeler! Mardin'de tüyler ürperten olay: Yanmış erkek cesedi bulundu Mardin'de tüyler ürperten olay: Yanmış erkek cesedi bulundu TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı Ahmet Minguzzi'nin katilinin mektubunda pişkin ifadeler Ahmet Minguzzi'nin katilinin mektubunda pişkin ifadeler ''Adam haklıymış'' dedirten Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü! ''Adam haklıymış'' dedirten Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü!
Kırmızı ışıkta katliam gibi tam gaz kaza anı kamerada: Araç ikiye bölündü; sürücüsü öldü! Kırmızı ışıkta katliam gibi tam gaz kaza anı kamerada: Araç ikiye bölündü; sürücüsü öldü! Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Kadın sürücüye aile boyu dayağa, öfkeli sevgiliinin intikamı aynı şiddette oldu Kadın sürücüye aile boyu dayağa, öfkeli sevgiliinin intikamı aynı şiddette oldu Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu