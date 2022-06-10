Uğur Aslan: Rutin Saç Bakımı Yapılmadığında Yıpranma ve Dökülmeler Meydana Gelir

Rutin saç bakımının önemli olduğunu, saç bakımı yapılmadığında yıpran ve dökülmelerin meydana geldiğini belirten Proterra Cosmetics Kurucusu Uğur Aslan, “Saçlarda düzenli olarak bakım uygulanmalı. Dış etkenlere maruz kalan ve yıpranan saçların sağlıklı bir şekilde uzayabilmesi için rutin bakım oldukça önemli.” ifadelerinde bulundu.

Saçların gün içerisinde farklı etkenlerle karşılaştığını, bu durumun yıpranma ve dökülmelere neden olduğunu belirten Uğur Aslan, konuyla ilgili şu sözlerle açıklamalarda bulundu: “Her insanın saç yapısı birbirinden farklıdır. Bazıları ince telli, bazıları ise kalın tellidir. Saç yapısı her ne olursa olsun rutin saç bakımı yapmak, saçların çok daha efektif bir görünüm kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca saçların çok daha sağlıklı bir şekilde uzaması da doğru yapılan bakım uygulamaları ile mümkün. Proterra Cosmetics olarak müşterilerimize doğal saç bakım ürünleri sunuyoruz. Bu ürünlerin her biri, rutin saç bakımını sağlama noktasında oldukça başarılı.”

“Saç Bakım Ürünlerinde Her Zaman Doğallıktan Yana Olunmalı”

Saç bakım ürünlerinde doğallıktan yana olunması gerektiğini belirten Uğur Aslan, “Kimyasal içerikli saç bakım ürünleri, saçlarda istenilen etkiyi yaratma konusunda oldukça başarısızdır. Ayrıca kimyasallar, saçların yıpranmasına ve sağlığının olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olur. Bu nedenle doğal saç bakım ürünlerinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Doğal ürünlerle yapılan doğru saç bakım uygulamaları, özellikle ince telli saçların çok daha güçlü olmasını sağlar. Bunun yanı sıra saçların canlı bir görünüm elde edeceğini de söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

“Saç Bakımında Belirli Bir Rutin Benimsenmeli”

Saç bakımı ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren Uğur Aslan, şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı: “Saç bakımında düzen çok önemli. Saçlarınız bakıma alışmalı ki çok daha canlı ve hacimli bir görünüm kazansın. Haftanın belirli günleri saçlara bakımı uygulanmalı. En önemlisi, bu konuda bir rutin benimsenmeli. Nasıl ki egzersiz yapmadığınızda vücudunuzun bu duruma reaksiyon veriyor, aynı şey saçlar için de geçerli. Birkaç gün yapıp sonra bırakırsanız saçların cansız ve yıpranmış bir görünüm elde edecektir. Bu nedenle saçlarda bakımın bir rutin çerçevesinde ve doğal saç bakım ürünleriyle gerçekleştirilmesi önemli.”