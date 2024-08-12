  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ukrayna'yı ayağa kaldıran yolsuzluk: Enerji Bakan Yardımcısı tutuklandı

Ukrayna'yı ayağa kaldıran yolsuzluk: Enerji Bakan Yardımcısı tutuklandı

Ukrayna'yı ayağa kaldıran yolsuzluk: Enerji Bakan Yardımcısı tutuklandı
Güncelleme:

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı yolsuzluk suçlamasıyla sarsıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından bugün yapılan açıklamada, Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Kheil'in devlete bağlı bir kömür şirketinin temsilcilerinden, maden ekipmanlarının çatışmaların devam ettiği Donetsk Oblastı'ndaki Pokrovsk cephe hattı yakınlarından Ukrayna'nın batısındaki Lviv-Volyn bölgesine nakledilmesini kolaylaştırmak için rüşvet talep ettiği kaydedildi.

KOLLUK KUVVETLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ 

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Tarafsız bir soruşturma yürütülmesi ve suçun tüm koşullarının tespit edilmesi” için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı belirtildi.

Kheil'in yolsuzluk soruşturmasına bir enerji tüccarı ile Mykolaiv Oblastı'ndaki bir enerji şirketinin yöneticisi ve Donetsk Oblastı'ndaki bir madencilik şirketinin yöneticisi de suç ortakları olarak dahil oldu.

SBU, birkaç rüşvet ödemesinin belgelendiğini ve söz konusu kişilerin suçüstü yakalandığını bildirirken, tutuklanan 4 kişi suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Etiketler ukrayna yolsuzluk Enerji Bakan Yardımcısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu
İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu