Ukrayna'yı ayağa kaldıran yolsuzluk: Enerji Bakan Yardımcısı tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı yolsuzluk suçlamasıyla sarsıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından bugün yapılan açıklamada, Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Kheil'in devlete bağlı bir kömür şirketinin temsilcilerinden, maden ekipmanlarının çatışmaların devam ettiği Donetsk Oblastı'ndaki Pokrovsk cephe hattı yakınlarından Ukrayna'nın batısındaki Lviv-Volyn bölgesine nakledilmesini kolaylaştırmak için rüşvet talep ettiği kaydedildi.

KOLLUK KUVVETLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Tarafsız bir soruşturma yürütülmesi ve suçun tüm koşullarının tespit edilmesi” için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı belirtildi.

Kheil'in yolsuzluk soruşturmasına bir enerji tüccarı ile Mykolaiv Oblastı'ndaki bir enerji şirketinin yöneticisi ve Donetsk Oblastı'ndaki bir madencilik şirketinin yöneticisi de suç ortakları olarak dahil oldu.

SBU, birkaç rüşvet ödemesinin belgelendiğini ve söz konusu kişilerin suçüstü yakalandığını bildirirken, tutuklanan 4 kişi suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.