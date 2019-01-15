Ülke genelinde kar esareti ! Bazı yollar ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı. Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde ile Sivas-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesinde yollar ulaşıma kapandı. İzmir, Manisa ve Uşak'ta da etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

BOLU'DA SON DURUM

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırlar çekilerek, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.

Bu arada polis ekipleri, söz konusu mevkilerde araçları durdurarak parklara çektiriyor.

İZMİR - ANKARA KAPANDI

Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde yol trafiğe kapandı.

Kula’da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D-300 karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkisinde trafik akışı her iki yönde de dururken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri yollarda önlemler aldı. Trafik akışının durduğu istikametlerde karayolları ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

İZMİR, MANİSA VE UŞAK

İzmir, Manisa ve Uşak'ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Ege Bölgesi'nin bazı yerlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Manisa'nın Kula ve Salihli ilçeleri arasındaki Sandal ve Gökçeören mahallelerinde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bu araçlardan dolayı İzmir-Ankara kara yolunun söz konusu kesimi trafiğe kapandı. Manisa'nın Kula ile Uşak'ın Eşme ilçeleri arasındaki yol da kar yağışı nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerince tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor.

DEMİRCİ-SİMAV

Demirci ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, yağış elektrik nakil hatlarına zarar verdi. İlçede aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor.

1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Demirci-Simav kara yolunun açık tutulabilmesi için karayolları ekipleri greyder, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu güzergahtaki bazı otobüs seferleri de iptal edildi.

Manisa'nın Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçelerini bağlayan kara yolunda da yoğun kar ulaşımda zorluklara neden oldu. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık tutulabilmesi için tuzlama çalışmaları yaptı.

Salihli'nin Allahdiyen Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akhisar ilçesinde çeşitli mahallelerden taşımalı sistemle Başlamış Ceylan Karasoy İlkokulu ve Ortaokuluna giden öğrenciler öğleden sonra evlerine gönderildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde kar yağışı sebebiyle yolda kalan araçlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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İZMİR'DE KAR

İzmir'in Tire ilçesinde de yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Tire ile Aydın'ın İncirliova ilçesindeki kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 15 civarında araç, karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, merkez dışındaki mahallelere gideceklerin tedbirli olması konusunda uyarıldığı öğrenildi.

SİVAS - ERZİNCAN

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken, Sivas- Malatya karayolu da Sivas’ın Gürün ilçesi ile Malatya’nın Darende ilçeleri arasında ulaşıma kapandı. Sivas ve Kayseri’den gelen Malatya istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.

2 SAAT SÜRDÜ

Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Afyonkarahisar karayolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle, Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolunun yoğun kar yağışı sebebiyle 2 saat kapalı kaldı.

Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya - Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Kütahya'dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle de Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolu'nun yoğun kar yağışı sebebiyle halen araç geçişine izin verilmiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Yolun karla kaplanması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, ekipler ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Bekleme halinde olan uzun yol şoförleri ise 1 saattir beklediklerini ve kar nedeni ile yolların kapalı olduğunu söylediler.

TUNCELİ - ERZİNCAN

Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre Tunceli-Pülümür-Erzincan karayoluna öğleden sonra çığ düştü. Pülümür’e bağlı Kırmızıköprü Köyü civarında düşen çığ nedeniyle karayolu, çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

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