Ülkesine gönderilen Suriyeli sığınmacıdan ilginç sözler

İstanbul'da en çok sığınmacının bulunduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta ''Gönüllü Geri Dönüş Projesi'' kapsamında Suriyeliler, ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Proje kapsamında ülkesine gönderilen bir Suriyelinin ''Her güzel şeyin bir sonu var'' sözleri dikkat çekti.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" kapsamında sığınmacıların memleketlerine ücretsiz şekilde dönmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bugün 12'si çocuk 28 Suriyeli memleketine dönmek için başvuru yaptı. Belediyeye ait otobüse binen Suriyelileri yolcu etmeye gelen komşularından bazıları gözyaşı döktü. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 400 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

"HER GÜZEL ŞEYİN BİR SONU VAR"

8 yıldır Türkiye'de yaşayan Hasan Bekir, "Buraya 2014 yılında geldim. Her güzel şeyin bir sonu var. Bizim memleketimiz biraz düzeldi. Annem orada onun için döneceğim. İnşallah her şey iyi olacak. Arkadaşlarım burada onlara da tavsiye edeceğim" dedi.

"ESENYURT'TA ÇOK YABANCI UYRUKLU VAR"

Proje hakkında bilgiler veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt'ta yaşayan çok yabancı uyruklu var. Tabi bunların bir bölümünü Suriyeliler oluşturuyor. Oradaki koşullar düzeldiği için dönmek isteyen sayısı artıyor. Biz de bunu hızlandırmak için aracılık ediyoruz. Yaklaşık 3 bin 400 kişiyi memleketlerine geri gönderdik. Biz insanların kendi memleketlerinde daha huzurlu ve mutlu olacağına inanıyoruz. Dolayısı ile herkesin huzuru için çalışmalarımız devam edecek. Gitmek isteyen kişilerin, işlemlerini ve araç tahsislerini yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşılayıp, sınıra kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.