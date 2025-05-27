  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ümit Özdağ'dan DEM Partili Temelli hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ'dan DEM Partili Temelli hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ'dan DEM Partili Temelli hakkında suç duyurusu
Güncelleme:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatlarının DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında "Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Temelli, "Geçen hafta da Ümit Özdağ ile ilgili aynı şey karşımıza çıktı. Cümlenin ortadan kesilmesi sonucunda sanki 'siyasi tutsaklıklar konusunda bizim böyle farklı farklı değerlendirmelerimiz var' diye... Hayır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" demişti.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar.  DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş" sözleri yer aldı.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar. DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş. 

Ümit Özdağ, 'Edirne'den Hakkâri'ye hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Kürtler, Zazalar Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır' dediğinde ırkçı oluyor; Ahlat’a 15 Ahıska Türkü aile yerleştirildiğinde 'Ahlat’ın etnik dokusunu bozmayın' diyen Sezai Temelli demokrat oluyor, öyle mi?

Sezai Temelli’nin, Ümit Özdağ’ın cezaevinde kalmaya devam etmesi yönündeki çağrısının sadece kişisel bir talep olmadığını, bu talebin DEM’in ve diğer partilere sızmış DEM zihniyetindekilerin ortak arzusu olduğunu biliyorum. Sezai Temelli ve arkadaşları daima Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında duracaklardır. Ümit Özdağ ise nerede olursa olsun, her zaman Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında yer alacaktır."

text-ad
Etiketler Sezai Temelli dem dem parti suç duyurusu Ümit Özdağ zafer zafer partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe kaybetti, Mauro Icardi bombayı patlattı Fenerbahçe kaybetti, Mauro Icardi bombayı patlattı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Narin cinayetinde cezalar onandı! Karar dosyasından çıkan ayrıntı; annesi, amcası, ağabeyi... Narin cinayetinde cezalar onandı! Karar dosyasından çıkan ayrıntı; annesi, amcası, ağabeyi... Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a vedasındaki ayrıntı dikkat çekti... Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a vedasındaki ayrıntı dikkat çekti... Özel hastanede skandal! Hayatını kaybeden kadının cenazesi kayboldu! Özel hastanede skandal! Hayatını kaybeden kadının cenazesi kayboldu! İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı! İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı! Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler! İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler! 36 ilde FETÖ operasyonu: 61 askeri personel tutuklandı 36 ilde FETÖ operasyonu: 61 askeri personel tutuklandı Eyüpspor'da Arda Turan devri resmen sona erdi Eyüpspor'da Arda Turan devri resmen sona erdi İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı Şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var! Şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var! Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş..