Ümit Özdağ'dan DEM Partili Temelli hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatlarının DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında "Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Temelli, "Geçen hafta da Ümit Özdağ ile ilgili aynı şey karşımıza çıktı. Cümlenin ortadan kesilmesi sonucunda sanki 'siyasi tutsaklıklar konusunda bizim böyle farklı farklı değerlendirmelerimiz var' diye... Hayır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" demişti.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar. DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş" sözleri yer aldı.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar. DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş.

Ümit Özdağ, 'Edirne'den Hakkâri'ye hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Kürtler, Zazalar Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır' dediğinde ırkçı oluyor; Ahlat’a 15 Ahıska Türkü aile yerleştirildiğinde 'Ahlat’ın etnik dokusunu bozmayın' diyen Sezai Temelli demokrat oluyor, öyle mi?

Sezai Temelli’nin, Ümit Özdağ’ın cezaevinde kalmaya devam etmesi yönündeki çağrısının sadece kişisel bir talep olmadığını, bu talebin DEM’in ve diğer partilere sızmış DEM zihniyetindekilerin ortak arzusu olduğunu biliyorum. Sezai Temelli ve arkadaşları daima Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında duracaklardır. Ümit Özdağ ise nerede olursa olsun, her zaman Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında yer alacaktır."