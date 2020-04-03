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  3. 03 Nisan 2020 17:17

Umreciler kapıyı kırmaya çalışmışlardı ! Görevli koronavirüse yakalandı

Konyya'da umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdunda güvnelik amiri olan kişinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Umreciler kapıyı kırmaya çalışmışlardı ! Görevli koronavirüse yakalandı
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Konya'da, umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdunda görev yapan güvenlik amiri Ramazan Öney'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'da karantina yurdu olarak hizmet veren Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli güvenlik amiri Ramazan Öney, koronavirüse yakalandı.

Öney'in yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

Umreden dönen yurttaşlar 15 Mart tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya’da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınmıştı.

Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.

 

Sözcü

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