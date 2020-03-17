Umreden gelen komşusunu evine kilitledi!

Ankara’da yaşayan 67 yaşındaki Ali P. geçtiğimiz haftalarda umreye gidip gelmişti.. Ali P. dün gece evinde uyurken aynı apartmandaki komşusu Selçuk O. coronavirüs tedbiri için Ali P. ye kendince karantina uygulamak istedi ve Ali P. nin evine o uyurken dışarıdan gizlice kilit vurdu.. Sabah markete gitmek için evinden çıkmak isteyen Ali P. kapı açılmayınca yardım istemek için komşularını cep telefonundan aradı ve gerçeği öğrendi.

Umreden gelen komşusunun evine kilit vuran Selçuk O apartmanda kahraman ilan edildi.. Selçuk O apartman sakinlerine yaptığı açıklamada ” Ali amcayı ben de sever sayarım ama ali amca umreden döndükten sonra tarama yada test yapıldı mı bilmiyorum bende hem kendimin hem diğer apartman sakinlerinin can güvenliğini düşünerek ona karantina uyguladım ” dedi.. Selçuk O bu yaptığı ile diğer komşularının takdirini kazandı.

Kendi evinde mahsur kalan 67 yaşındaki Ali P. İse hem polisi hem de çilingiri arayarak yardım istedi.. Ali P. ” Uzun süredir bu apartmanda oturuyorum ama bu olaydan sonra taşınmaya karar verdim.. en kısa zamanda bu evi satıp başka bir eve taşınacağım” dedi ve bu yapılandan dolayı komşusu Selçuk O. dan şikayetçi olacağını söyledi.

Diğer apartman sakinlerinden Ayşe E. İse Selçuk O. nun yaptığının savunarak ” Selçuk beyden allah razı olsun sadece kendi için değil hepimiz için iyi bir şey yaptı ” dedi.