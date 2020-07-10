UNESCO'dan ''Ayasofya'' açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

UNESCO, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin 'Üzüntü duyuyoruz' açıklamasını yaptı.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Danıştay'ın aldığı Ayasofya kararından "derin üzüntü duyulduğunu" açıkladı.

Örgüt, karardan önce yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söylemişti.