Üniversite harçları geri getirildi! İşte yeni harçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelerin birinci öğretim öğrencileri için harçlar geri getirildi. İşte yeni harçlar...

Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta konuyla ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmasında üniversite harçlarının kaldırılmasıyla ilgili "Göreve geldiğimizde, gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı, hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Bu harçları kaldıran CHP iktidarı değil, AK parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık, hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yurtların toplam sayısı 190 ve yatak kapasitesi ise 182 bin civarındaydı Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binası ile birlikte toplam yurt sayımızı 800'e yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Hadi ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar. Onların öyle bir dertleri yok." demişti.

Ancak bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni karara göre birinci öğretim öğrencileri de üniversite okumadan önce ödeme yapmak zorunda kalacak.

2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

Pilotaj: 6.944 TL

Bilgisayar: 2.486 TL

Mühendislik: 2.486 TL

Mimarlık: 2.486 TL

Güzel sanatlar: 3.130 TL

Fen edebiyat: 2.084 TL

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

İletişim fakültesi: 1.564 TL

Başka ücret alınamayacak

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.