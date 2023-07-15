Üniversite harçları geri getirildi! İşte yeni harçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelerin birinci öğretim öğrencileri için harçlar geri getirildi. İşte yeni harçlar...
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta konuyla ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmasında üniversite harçlarının kaldırılmasıyla ilgili "Göreve geldiğimizde, gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı, hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Bu harçları kaldıran CHP iktidarı değil, AK parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık, hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yurtların toplam sayısı 190 ve yatak kapasitesi ise 182 bin civarındaydı Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binası ile birlikte toplam yurt sayımızı 800'e yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Hadi ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar. Onların öyle bir dertleri yok." demişti.
Ancak bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni karara göre birinci öğretim öğrencileri de üniversite okumadan önce ödeme yapmak zorunda kalacak.
2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp fakülteleri: 961 TL
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
Veterinerlik : 629 TL
Pilotaj: 765 TL
Bilgisayar: 630 TL
Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
Güzel Sanatlar: 513 TL
Fen Edebiyat: 463 TL
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
Açık Öğretim: 105 TL
Konservatuvar: 958 TL
Turizm: 463 TL
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL
Pilotaj: 6.944 TL
Bilgisayar: 2.486 TL
Mühendislik: 2.486 TL
Mimarlık: 2.486 TL
Güzel sanatlar: 3.130 TL
Fen edebiyat: 2.084 TL
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL
İletişim fakültesi: 1.564 TL
Başka ücret alınamayacak
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol