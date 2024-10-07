Üniversitede askıda yemek dönemi başladı

Dicle Üniversitesi, yemek kartında para kalmayan öğrencileri için "askıda yemek" uygulaması başlattı.

Diyarbakır’da 40 bini aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Dicle Üniversitesi’nde askıda yemek uygulaması başlatıldı.

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre uygulamayla öğrencilerin yemekhane kartlarında yeterli bakiye olmadığında da yemek alabilmesini sağlayacak. Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Uğurluaslan, bazı öğrencilerin yeterli bakiye olmadığı için yemek alamadan geri dönmek zorunda kaldıklarını fark ettiklerini belirtti.

Uğurluaslan, bu sorunu çözmek amacıyla askıda yemek projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu proje sayesinde, öğrencilerin kartlarında para olmasa bile yemekhanelerden ücretsiz yemek alabilecekleri bir sistem kurulacak. Uğurluaslan, öğrencilerin yemekhanelerde sıra beklemeden ve nakit para taşımadan yemek alabilmeleri için bir dijital sistem geliştirme sürecinde olduklarını ifade etti. Bu sistemle, öğrenciler akıllı telefonları üzerinden doğrudan yemeklerini seçip, kolayca yemek yiyebilecek. Genel Sekreter, ayrıca her beş öğün yemekten birinin ücretsiz olacağını ve askıda yemek uygulaması ile maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin de yemekhane hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini duyurdu.

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