Üniversitelerde boş kontenjan sayısı açıklandı

ÖSYM, üniversite kontenjanlarının yüzde 99,8'inin dolduğunu açıkladı. Vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısının, geçen yıla göre, 3 kat artması dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Geçen yıla göre, bu yıl yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 kişi arttı.

ÖSYM, bu yıl ikinci kez barajsız yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal verileri de açıkladı.

Buna göre, örgün eğitimdeki 923 bin 411 kontenjanın 898 bin 24'üne yerleştirme yapıldı. Toplam 25 bin 387 kontenjan boş kaldı.

Devlet üniversitelerindeki toplam 717 bin 525 kontenjanın, 707 bin 439'u doldu.

10 bin 86 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanların 8 bin 176'sı lisans, bin 910'u ise önlisans programlarında yer alıyor.

Vakıf üniversitelerinde ise, 188 bin 554 kontenjanın 176 bin 349'u doldu. 9 bin 581'i lisans, 12 bin 205 kontenjan boş kaldı.

Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat artması dikkat çekti.

Eğitim uzmanları, vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatları nedeniyle boş kontenjan sayısının arttığı görüşünde.

Bu yıl en çok yerleştirmesi yapılan aday grubu ise, önceki yıllarda hiçbir programa yerleşmemiş mezun adaylar oldu.

Puanı hesaplanan 1 milyon 207 bin 540 mezunun 910 bin 246'sı tercih yaptı. 420 bin 800'ü örgün eğitimde, toplam 473 bin 563 bin aday bir programa yerleştirildi.

Bu yıl ilk kez sınava giren 12. sınıf öğrencilerinin ise, 828 bin 769'unun puanı hesaplanırken, yalnızca 457 bin 521 aday tercih yaptı. 284 bin 852'si örgün eğitim olmak üzere toplam 298 bin 548'i üniversiteye yerleştirildi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.