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Üniversitelerdeki grev kararı sonrası Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

Üniversitelerdeki grev kararı sonrası Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
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Eğitim-Sen üyesi akademisyenler, "öğrencilerin demokratik Türkiye, özgür ve özerk üniversite mücadelesini desteklemek amacıyla" bugün iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu. Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yürüttükleri demokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."

 

 

Etiketler eğitim-sen grev soruşturma
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