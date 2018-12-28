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  3. 28 Aralık 2018 16:53

Üniversiteli iki gencin buluşması hastanede bitti

Artvin'de üniversite öğrencileri iki kişi, çelik halatlara bağla 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden Çoruh Nehri'ne düştü.

Üniversiteli iki gencin buluşması hastanede bitti
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Artvin'de, üniversite öğrencileri R.N.U. ile B.D., çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden Çoruh Nehri'ne düştü. Yaralanan iki genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Artvin Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri R.N.U.  (19) ile B.D., (19) çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprü üzerinden yaklaşık 20 metreden Çoruh Nehri'ne düştü. Deriner Barajı'nın kapaklarının kapalı olması nedeniyle su seviyesi düşük olan nehir yatağına düşen iki genç yaralandı. Kendi imkanları ile nehir yatağından çıkan B.D., yakındaki üniversite güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağındaki R.N.U.'yu yola çıkardı. İki genç ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Üniversiteli gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

B.D. tedavisinin sürdüğü hastanede polise verdiği ifadede, "Kız arkadaşımla köprüye çıkmıştık. Gezerken dengemizi kaybettik, ikimiz de düştük. Sonra ben yola çıkıp, yardım istedim" dedi.

DHA

buluşma , artvin , hastane , tedavi
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