Ünlü anketçi Özer Sencar’dan seçimi ilk turda bitirecek formül

MetroPOLL Araştırma‘nın sahibi Özer Sencar, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda muhalefet tarafından zaferle sonuçlanabileceğini açıkladı.

MetroPOLL Araştırma‘nın sahibi Özer Sencar, çok adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini ancak CHP’nin Muharrem İnce hamlesinin önemli olduğunu söyledi.

Gerçek Gündem’e konuşan Özer Sencar’a göre, seçimin birinci turda bitmesi için Muharrem İnce’nin aday olmaması, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile sıcak bir görüşme gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi’nin de aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayını desteklemesi gerekiyor.

Sencar, “Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin oyu Ocak ayında binde beş civarındaydı. Şubat ayında yüzde 2,7’ye yükseldiğini gördük. Bu ay içinde yaptığımız son araştırmada ise yüzde 3,5 olarak ölçtük. Erken davrandığımız için cumhurbaşkanlığı yarışında Muharrem İnce’nin ne kadar oy aldığını ölçümlemedik. Bu ay sonu yapacağımız yeni araştırmada soracağız. Ancak şu var: Erdoğan, AK Parti’den fazla, Kılıçdaroğlu CHP’den fazla, Akşener ise İyi Parti’den fazla oy alıyor. Zaten liderler partilerinden daha fazla oy almasalar lider olarak kalamazlar. Dolayısıyla Muharrem İnce’nin de partisinden daha yüksek oy aldığını söyleyebiliriz” dedi.

“KILIÇDAROĞLU YA DA CHP, MUHARREM İNCE’Yİ İKNA EDERSE BU MİLLET İTTİFAKI’NIN LEHİNE OLUR”

Yüzde 2,5’lere yükselen Zafer Partisi’nin oylarının şimdi yüzde 1’lere gerilediğini ve seçmen grubunun Memleket Partisi’ne yöneldiğini savunan Metropoll Araştırma sahibi, çok adaylı tablonun, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonucunu doğuracağı görüşünde. Özer Sencar, “Deprem döneminde Muharrem İnce görünür oldu. CHP ve İyi Parti’ye mesafeli muhalif seçmenin oyunu alıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP, Muharrem İnce’yi ikna ederse bu Millet İttifakı’nın lehine olur. Aksi taktirde Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin girdiği, HDP’nin aday gösterdiği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitme ihtimali yok. HDP aday göstermezse ama diğerleri aday olarak kalırsa yine ilk turda bitmeme ihtimali oluşabilir. O yüzden CHP’nin ‘İnce hamlesi’ yarışın ilk turda bitmesi için önemli olur” diye konuştu.