Ünlü ekonomist seçim sonrası Dolar tahminini açıkladı

Ünlü ekonomist Cem Seymen katıldığı canlı yayında bugün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından piyasaları neler beklediğini tek tek anlatarak, dolar kuru ve faiz konusunda dikkat çeken

TELE1’e konuk olan ekonomist Cem Seymen seçim sonrasını doların 50 liraya çıkacağını, faizde de yüzde 75’leri göreceğimizi belirterek “Yabancı sermaye akışı göreceğiz, biraz rahatlama olacak” dedi.

TELE1’de Nilüfer Bıyıklı’nın sunduğu ‘Başka Sohbetler’e konuk olan ekonomist Cem Seymen seçim sonrası için dolar ve faiz tahmininde bulundu.

Ürün fiyatlarının şimdiden dolar 50 liradan fiyatlandığını söyleyen Seymen Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışını hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

‘KESİNLİKLE 50 LİRAYI GÖRECEK’

“Merkez Bankası sadece son iki haftada 22 milyar dolar sattı. Çünkü dövizi başka türlü bastıramaz, bir de para basıyor. Bu enflasyon demek. Döviz dolayısıyla yükselecek. Dolar kesinlikle 50’yi görecek. Bu satışlar sadece bu olayı geciktiriyor. Markette aldığın herhangi bir bisküvinin fiyatı üretilirken 50 liradan hesaplanıyor. Her şey zaten şimdiden 45-50 liradan hesaplanıyor. Merkez Bankası seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan faizi 500 baz puan artırmaya. Dehşet bir artış. Çünkü seçimi kazanmak ister her siyasi lider. Böyle bir ortamda artırmazsın. Demek ki ne kadar çaresiz kalmışlar ki bu kadar muazzam bir artış geldi. Çünkü geçen ay artırmadılar. Döviz artıyor baskılayamıyorlar, altın zaten dolara bağlı. Belli bir yere kadar baskılarsın ama piyasa kendi dolar kurunu buldu. Buldu işte, 45 liradan hesaplanıyor her şey. Bakın ilk defa Cumhurbaşkanı kabul etti ve ‘Emekli durumu doğru, hayat pahalılığıyla baş ediyorlar’ dedi. Nihayet. 500 baz puan artış çaresizliktendi.”

‘FAİZ YÜZDE 75 OLACAK…’

Seçim sonrasında faizin yükseltilmesiyle enflasyonun düşeceğini ve bir rahatlama olacağını belirten Seymen şu ifadeleri kullandı:

“20 bin alan asgari ücret alıyor. Bu kadar büyük asgari ücretli olur mu? Orta sınıf çöktü. Şimdi parasını nasıl kursun? Yüzde 65 TÜİK, yüzde 200 ENAG enflasyonu. Faizler çıka çıka yüzde 50. Enflasyon yüzde 65 diyor, faiz yüzde 50 diyor. Arada 15 puan fark var. Paranı faize yatırmazsın. Yatırmazsın zarar edersin. Faiz yüzde 75 olacak. Çünkü yabancı şirketler ‘Para getiririz ama senin enflasyon yüzde 200. Yüzde 45’le gelmem’ diyor. Seçimden sonra yabancı sermaye akışını göreceğiz. Seçimden sonra biraz rahatlama olacak, enflasyon biraz düşmeye de başlayacak.”