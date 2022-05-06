Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar için korkutan tahmin
Kur korumalı mevduat hesapları başta olmak üzere attığı adımlarla iktidarın dizginlemeye çalıştığı döviz kuru için kötü haber ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer doalr/TL kurundaki beklentisini açıkladı.
Resmi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlar yapan Selçuk Geçer dolar, enflasyon ve kira fiyatlarıyla ilgili konuştu.
Geçer dolar için, “Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an” ifadesini kullandı.
Yükselen konut ve kira fiyatları hakkında ise Geçer şunları söyledi:
“Kira artış oranı yüzde 35… Bi dahaki ay en az yüzde 45. Hayırlı uğurlu olsun. Çadırları hazırlayın bence.”
İşte Selçuk Geçer'in o paylaşımları:
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