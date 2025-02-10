Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında tutulan ünlü iş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan ve Türkiye’de adını "medya imparatoru" olarak duyuran 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

Türkiye'de çok sayıda medya satınalması da yapan aynı zamanda Vestel'in de kurucusu olan Asil Nadir'in solunum yollarında yaşadığı sağlık sorunları yaşadığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Sunday Times gazetesi tarafından "dünyanın en zengin 11'inci insanı" olarak ilan edilen Asil Nadir 1988’de Günaydın gazetesini ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın almıştı.

Geçen hafta durumu kritikleşen Nadir için hastane tarafından kan bağışı çağırısında bulunulmuştu.

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki özel bir hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Asil Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KKTC Başbakanı'ndan taziye mesajı

İş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirmesinin ardından ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye mesajı yayımladı. Üstel mesajında, "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı.

Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Türkiye'ye iade etmişti

Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir tutuklu bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye iade edilmişti.

İngiltere’de kurduğu Polly Peck şirketiyle 1980 ve 90’lı yıllara damgasını vuran Asil Nadir, şirketinin mali kaynaklarını zimmetine geçirmekle suçlanarak hapse atılmıştı. 1993 yılında kefaletle serbest kalan ve özel uçağı ile Londra’dan KKTC’ye kaçan Nadir, 2010 yılına kadar Ada’da kaçak hayatı yaşadı. 2010’da Londra’ya dönen ve yargılanarak 10 yıl hapse mahkum edilen Nadir, uzun süre Türkiye’ye dönmeyi talep etmişti.

Türk iş adamı Asil Nadir'in bu talebi 2013 yılında yanıt bulmuş ve Nadir cezasının geri kalan kısmı olan 5 yıllık hapis cezasınını Türkiye'de çekme talebi İngiltere Adalet Bakanlığınca kabul edilmişti.

Rahşan Affı'ndan faydalanmıştı

Asil Nadir, suçu işlediği tarihte yürürlükte olan, kamuoyunda ''Rahşan Affı'' olarak bilinen 4616 sayılı şartla salıverme ve erteleme yasasından faydalanmıştı.

Asil Nadir 79 yaşında 6'ncı kez baba olmuştu

Asil Nadir ilk evliliğini 1962 yılında Ayşegül Tecimer ile yaptı. Asil Nadir’in bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2005 yılında, kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur’la yaptı ve 2 erkek çocukları oldu. Nadir son evliliğini ise Nur Nadir’le yaptı.

Asil Nadir 2020 yılında son eşi Nur Nadir ile olan evliliğinden 6'ncı kez baba olmuştu.

dün yeniden hamile olduğunu açıklayarak, sahibi oldukları Kıbrıs medya grubunda personele baklava dağıttı.

Asil Nadir kimdir ?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi. Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği Ayşegül Tecimer'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.