Ünlü müteahhitlere ''beşli çete'' diyen yanacak

AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM'ye "torba yasa" olarak getirilecek yeni bir yasa tasarısına göre "haberlerde ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak nitelikte haberlere" yaptırım geliyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme taşıdığı ve 'Beşli Çete' diyerek bahsettiği şirketlerin marka değerininin korunması için AK Parti'li 85 milletvekilinin Meclis'e torba yasa teklifi sunduğunu söyledi.

Yarkadaş bugünkü, 'AKP kimin partisi olduğunu gösterdi' başlıklı yazısında konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Teklife göre, haberlerde ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak nitelikte haberler yapılamayacak. Kısacası, artık 'Beşli Çete’'ye 'Beşli Çete' denilemeyecek! Diyen, kendisini hapiste bulacak!"

AK Parti'nin yoksul ve emekçi halkı unutup, sermaya sınıfının derdine düştüğünü savunan Yarkadaş, "AK Parti iktidarı elindeki kamu gücünü kötüye kullanarak, dünya tarihinde örneği olmayan yasalar çıkarmak ve 'Çete’ye çete diyemezsin' anlayışını herkese kabul ettirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

En çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ilk 5'te Kalyon, Kolin, Cengiz, Erg, Rönesans bulunuyor. Söz konusu bu şirketlerin aldığı 55 ihalenin tam 52'si rekabete kapalı olarak yapıldı.

Barış Yarkadaş'ın Korkusuz gazetesindeki yazısının tamamı için...