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Ünlü oyuncunun mutlu günü: Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi

Ünlü oyuncunun mutlu günü: Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi
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Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, nikâh masasına oturdu. Bebek heyecanı yaşayan çiftin ilk çocuklarının doğumuna iki ay kaldı.

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit ile rol aldığı ‘Bir Başkadır’ dizisi ve ‘Cici’ filminin yönetmeni Berkun Oya, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya dün nikâh masasına oturdu. Çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Etiketler Funda Eryiğit Berkun Oya
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