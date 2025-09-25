  1. Anasayfa
  Ünlü sanatçılar da ABB soruşturmasında ifade verecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan konser soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e ulaşırken aralarında Hadise, Gülşen, Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin de yer aldığı pek çok sanatçının ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserde idareyi 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğrattıkları iddia edilen 14 kişi, dün polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre bazı sanatçıların yakında ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Sanatçılar bu iddialara karşı açıklama yaptı. Hadise yılbaşı konseri için 94 milyon lira değil, sadece 20 milyon lira aldığını duyurdu. Gülşen ise 78 milyonluk faturaya itiraz ederek, gerçek ücretinin 8 milyon lira olduğunu söyledi. Kenan Doğulu da benzer şekilde, 13.6 milyon yerine 7 milyon lira kazandığını belirtti. Rock grubu Mor ve Ötesi ise 71 milyon liralık iddiayı "tamamen asılsız ve fantastik" diye niteleyerek redderek, "Bu tutarı aldığımıza dair söylentileri şaşkınlıkla izliyoruz" açıklamasında bulundu.

