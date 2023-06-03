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Ünlü tarih profesörü hayatını kaybetti

Ünlü tarih profesörü hayatını kaybetti
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Türkiye tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti.

Tarih profesörü Zafer Toprak, 77 yaşında hayatını kaybetti. 1946 yılında doğan Toprak, Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. 

Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak, 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Eserleri

1908-1918 Yılları Arasında Türk Milli Ekonomisi, Ankara, 1982;

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988;

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990;

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995;

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995;

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995;

Geçmiş için Bir Gelecek - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998;

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi, İstanbul, 2003;

Türkiye'de Milli İktisat (Eserin 30. yılında yeniden özel baskı ile), İstanbul, 2012;

Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul, 2012;

Türkiye'de Popülizm 1908 - 1923, İstanbul, 2013;

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık, İstanbul, 1924-2012, 2014;

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), İstanbul, 2015;

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946 (Tuba Akekmekçi ile), İstanbul, 2016

 

Etiketler prof. dr. Zafer Toprak Zafer Toprak vefat
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