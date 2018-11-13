Ünlü YouTuber Emre Özkan hayatını kaybetti

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, stüdyoda sabaha karşı çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.



Bağcılar’da bir stüdyoda elektrik kontağından çıkan yangında ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı hayatını kaybetti.

Bağcılar'da bir stüdyoda sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş ve cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti gerçekleşti.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı olduğu belirlendi.

Nahide Cansu Kovancı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.