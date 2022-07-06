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Ünlülere uzanan Sarallar çetesi operasyonunda şok detaylar

Ünlülere uzanan Sarallar çetesi operasyonunda şok detaylar

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çete liderlerinden biri olduğu öne sürülen iş insanı Erdal Acar'ın aralarında alacak meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getirdiği, uzlaşma için bir çeşit mahkeme kurduğu iddia edildi.

Kamuoyunda ''Sarallar'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında çete elebaşlarından biri olduğu öne sürülen iş insanı Erdal Acar da bulunuyor.

''SARALLAR ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN 'MAHKEME' KURDU'' İDDİASI

Polis, "Sarallar" soruşturmasıyla ilgili; ''Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kuruluyor, anlaşmazlık yaşayan isimlerle komisyon karşılığı görüşmeler yapılıyordu. Uzlaşmayı kabul etmeyenler de Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu'' iddialarını araştırıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ''UZLAŞTIRMA MASASI''

Acar'ın, alacak verecek sorunu yaşayan ünlü isimleri görüşme masasına çağırıp anlaşmalar yaptığı, anlaşmayı kabul etmeyen isimleri ise tehdit ettiği ileri sürüldü.

ŞAŞMAZ, PETEKKAYA VE ENGİN EMNİYETE BİLGİ VERDİ

O masaya ''Kurtlar Vadisi'' dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın da boşandığı eşiyle mal paylaşımı sorunu nedeniyle çağrıldığı öne sürüldü.

Masaya çağrılan diğer isimler arasında eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin ve oyuncu Erkan Petekkaya'nın da olduğu belirtilirken, bu isimler emniyete davet edilerek ''mağdur'' sıfatıyla bilgilerine başvuruldu.

Eğlence ve sanat dünyasından aralarında alacak verecek meselesi bulunan insanlara aracılık yapıp yüzde 50’ye kadar komisyon aldığı belirlenen çetenin, birçok ünlü eğlence mekanından da haraç aldığı iddia ediliyor.

31 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler sarallar çetesi erdal acar necati şaşmaz
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