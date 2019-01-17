Uyarı yapıldı ! Baraj kapakları açıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Alaköprü Barajı’nın kapakları açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen Alaköprü Barajı, sağanak yağışlar sonrası tamamen doldu. Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri fazla suyun tahliye edilmesi için baraj kapaklarını açtı.

DSİ Anamur Şube Müdürlüğü’nden ilçedeki dahili sistem aracılığı ile Dragon Çayı ve çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsu yapıldı. Baraj kapakları son 20 günde 2’nci kez açılmış oldu.