Uzatılan yarı yıl tatilinde ödenen servis ücretleri ne olacak ?

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yerle bir eden ve 44 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketi nedeniyle okullarda uzatılan yarı yıl velilerde yeni bir mağduriyete yol açtı. Veliler uzatılan yarı yıl tatili süresinde verilemeyen hizmete rağmen ödedikleri servis ücretlerini geri istiyor.

Türkiye'yi yasa boğan ve 44 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem fırtınası yüzünden eğitim ve öğretime verilen yarı yıl arası uzatılmıştı.

Ancak bu karar çocukları için servis ücreti ödeyen velilerde yeni bir mağduriyete yol açtı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Derneğimize ulaşan bazı velilerimiz, deprem ve Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla okulların yarı yıl tatillerinin uzamasına rağmen, okul servis ücretlerinin tam ay üzerinden istendiğini belirterek, bu konuda şikayet ve mağduriyetlerini dile getirmiştir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın mağduriyeti gidermek için devreye girmesi gerektiğini belirten Küçük açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Konuya ilişkin olarak, Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlığı ile okul servis taşıyacılarının birlikte çözüm üreterek, deprem (mücbir sebep) ve Bakanlık kararıyla tatilin uzaması ve servis hizmeti alınamaması nedenleriyle, verilmeyen hizmete ilişkin okul servis ücreti istenmesinden vazgeçilmelidir."





