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Vaka sayıları yükselişe geçti: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Vaka sayıları yükselişe geçti: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 21 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testin sonucuna göre 29 bin 338 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 23 bin 361 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 260 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.

Etiketler vaka korona koronavirüs tablo vaka sayısı 21 eylül vaka sayısı
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