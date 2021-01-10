Vaka sayısı 10 binin altında! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 test yapıldı, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 8 bin 103 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.