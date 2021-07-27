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Vaka sayısı 20 bine dayandı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 20 bine dayandı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Son 24 saatte yapılan 246 bin 648 testte 19 bin 761 vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 108 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

 Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 246 bin 648 testte 19 bin 761 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 108 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 64,38, 2'nci doz ortalaması yüzde 39,45 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 963 bin 479, 2'nci dozda 24 milyon 486 bin 767 ve 3'üncü dozda 4 milyon 231 bin 498 olmak üzere toplam 68 milyon 681 bin 744 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu.

'TEDİRGİN EDİCİ SAYILARA ULAŞTIK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" dedi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 27 temmuz vaka sayısı 27 temmuz korona tablosu
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