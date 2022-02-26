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Vaka sayısı düşüyor! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Vaka sayısı düşüyor! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 61 bin 764 vaka tespit edildi, 221 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 85 bin 552 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu
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