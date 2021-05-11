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Vaka sayısı en çok düşen iller açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son haftalarda vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vaka sayısı en fazla düşen 5 ili açıkladı.

Açıklamaya göre bu iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

Etiketler vaka vaka sayısı 5 il bakan koca
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