Vaka sayısı hızla artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'de corona virüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı yüzün altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı bin 310 oldu, 8 bin 109 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.