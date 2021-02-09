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VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
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  3. 09 Şubat 2021 19:05

Vaka sayısı hızla artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 636 kişide koronavirüs tespit edildi.

Vaka sayısı hızla artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
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Türkiye'de corona virüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı yüzün altına düştü. 

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 310 oldu, 8 bin 109 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

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